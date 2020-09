"Se riusciremo a tenere sempre alta la concentrazione, allora potremo dire la nostra in questo campionato". Gattuso carica il Napoli a cena, vuole una rivincita

Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha espresso il suo pensiero alla squadra nel corso della cena di giovedì, organizzata per l’inizio della stagione e pure per salutare Milik ormai ad un passo dall’addio:

«Se riusciremo a tenere sempre alta la concentrazione, allora potremo dire la nostra in questo campionato»

Il coach calabrese - scrive il quotidiano -, punta molto sullo spirito dei suoi calciatori per cominciare con il piede giusto, domani nel lunch match contro il Parma, e prendersi pure una rivincita nei confronti della formazione emiliana che nello scorso campionato vinse entrambe le partite