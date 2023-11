Ultime notizie Napoli - La miglior difesa è l'attacco. Se Mazzarri fosse un motto, certamente sarebbe questo, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Mazzarri è arrivato a Napoli in punta di piedi, ma dopo un paio di allenamenti ha già messo in chiaro alcuni punti fermi del suo pensiero di calcio:

“Con Mazzarri si corre tanto e si segna anche di più. Perché non c'è azione del suo gioco che non sia finalizzata alla rete. Lo ha spiegato fin da subito, per evitare fraintendimenti o malintesi e i suoi ragazzi hanno recepito alla perfezione il messaggio”