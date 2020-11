"Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!". Gazzetta: la sconfitta col Milan lascia tracce profonde nello spogliatoio, Gattuso non vuole far marcire vecchie-nuove problematiche

Ultime notizie Napoli - Dopo un avvio eccellente fatto di 4 vittorie consecutive in campionato, ecco la frenata, il brusco risveglio rispetto a obiettivi ambiziosi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la sconfitta col Milan lascia tracce profonde nello spogliatoio del Napoli, con vecchie-nuove problematiche che Gattuso non intende far marcire:

"Al ritrovo di lunedì mattina a Castel Volturno l’allenatore ha parlato chiaro alla squadra, com’è sempre abituato a fare. Ma stavolta i toni sono stati perentori. «Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!» ha detto al suo gruppo. Rino è abituato ad analizzare a fondo le situazioni e affrontarle di conseguenza in maniera diretta, perché se un allenatore non ha il rispetto e la stima dei suoi giocatori allora lavorare diventa complicato, se non impossibile"