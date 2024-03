"Se il Napoli resta vivo al lungo il merito è suo". Meret ultimo ad arrendersi: le pagelle

Alex Meret è stato il migliore in campo del Napoli contro il Barcellona. L'estremo difensore degli azzurri si è reso protagonista di ottimi interventi evitando che la squadra subisse un passivo più pesante.

Gazzetta dello Sport 6,5. Sul gol può poco, ma se il Napoli resta vivo al lungo il merito è suo: bel riflesso su Raphinha e due voli per disinnescare Lewa prima del 3-1.

Repubblica 7. Si esalta nella ripresa con un paio di interventi super.

Corriere dello Sport 6,5. Nei primi 17 minuti vive un horror: tiri, pali, 2 gol. Assediato. Bravo due volte su Raphinha, decisivo su Lewandowski e Gündogan. Impiccato sul tris di Lewa.

Corriere della Sera 6,5. Nel secondo tempo tiene in piedi il Napoli con tante parate, due molto difficili.

Il Mattino 7. Sostanzialmente incolpevole sulle due reti in successione del Barcellona: anzi, nel secondo caso, si avventa in un intervento importante ma che serve solo a rinviare la capitolazione. Provvidenziale su Raphinha a inizio ripresa. Poi c'è sempre, anche se magari non bello da vedere.