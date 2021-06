"Se continuano così, mi chiederanno l’aumento". De Laurentiis si riferiva ad Insigne? CdM: a pensar male, sembra un messaggio a Lorenzo

Ultime notizie Napoli - Dalla Superlega alle Nazionali. Dalla politica alla criminalità, dal Napoli al Bari. Un fiume in piena, Aurelio De Laurentiis al «Passepartout Festival». Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Le Nazionali, altro terreno sul quale pure è facile esseci va giù dritto, quasi mirato: «Le prestazioni dei nostri azzurri mi hanno rallegrato: ma se continuano così, mi chiederanno l’aumento». A pensar male... sembra un messaggio a Lorenzo Insigne, il suo capitano con il contratto in scadenza e con il quale sta per avviare la trattativa per il rinnovo”