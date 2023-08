"Se ci credi davvero e convinci i tuoi compagni a seguirti..." La frase di Spalletti che cambiò per sempre Osimhen

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena dello scorso anno a Castel di Sangro tra Osimhen e Spalletti. L'ex allenatore del Napoli caricò l'attaccante con una frase in particolare:

"Victor Osimhen lo scorso anno proprio qui in Abruzzo toccò le corde giuste in un faccia a faccia con Anguissa. «Possiamo vincere il titolo». Il nigeriano ne era talmente convinto da dirlo anche a Spalletti: «Sì, questa squadra ha tutto per lo scudetto». Luciano, da abile stratega e comunicatore, prese Victor da parte e lo caricò di responsabilità: «Se ci credi davvero e convinci i tuoi compagni a seguirti, allora sì… possiamo farcela»"