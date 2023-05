Scudetto rimandato, in fumo un intrattenimento di De Laurentiis per un centinaio di invitati al Maradona

Per il presidente Aurelio De Laurentiis lo scudetto era un film annunciato, il primo nel corso dei 19 anni di gestione. Ma non è arrivato contro la Salernitana, come racconta la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis aveva un piano in mente

"Arriverà forse mercoledì, al massimo giovedì o magari - se il Napoli dovesse perdere a Udine - domenica di nuovo al Maradona, davanti al proprio pubblico. In fumo anche un intrattenimento per qualche centinaio di invitati previsto nel tardo pomeriggio nella lounge dello stesso stadio con la squadra, i familiari e un gruppo selezionato di amici che avrebbero brindato al titolo"

