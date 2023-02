Scudetto Napoli, ecco quanti punti bastano per la certezza aritmetica

La sconfitta dell'Inter a Bologna ha spedito i nerazzurri a -18 dal Napoli. Un distacco abissale, che ora vede aggiungersi anche il Milan alla seconda posizione in classifica. Domani sera anche la Roma potrebbe raggiungere il secondo posto a pari merito con le due milanesi, ma sempre a -18 dal Napoli. Ecco perché già si pensa a quando gli azzurri potrebbero festeggiare lo scudetto.

Come sottolinea l'edizione in edicola oggi di Repubblica, la matematica non è un’opinione e in palio nelle ultime 14 giornate restano 42 punti, mentre gli azzurri ne hanno 18 di vantaggio in classifica sull’Inter, che ha alzato bandiera bianca cadendo ieri a Bologna. La squadra di Luciano Spalletti può correre dunque solo su sé stessa e con altri 25 punti (1,78 di media a partita) sarà sicuramente campione d’Italia, anche se i nerazzurri dovessero fare percorso netto fino al 4 giugno.