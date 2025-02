Scudetto, CorSport: calendario favorisce il Napoli, obiettivo Conte in vista dello scontro diretto con l'Inter

Notizie Napoli calcio - Sarà una lunga ed intensa battaglia fino alla fine tra Napoli e Inter per lo scudetto. Con 15 giornate ancora da disputare gli azzurri sono a +3 sulla squadra di Inzaghi, con lo scontro diretto al Maradona di inizio marzo che potrà essere crocevia fondamentale.

Intanto il Corriere dello Sport ha messo a confronto i calendari di Napoli e Inter, dando leggermente "favorito" Antonio Conte:

"ll calendario, almeno sulla carta, un po' sembrerebbe aiutarlo. Perché se domani il Napoli affronta l’Udinese, all’Inter tocca di nuovo la Fiorentina: vero, a San Siro, ma il 3-0 di giovedì è stato un bel campanello d’allarme. Subito dopo, a Conte toccano due trasferte contro Lazio e Como. All’Inter, invece, la super sfida di Torino con la Juventus e quella in casa contro il Genoa. Prima dello scontro diretto, in settimana, la squadra di Simone Inzaghi avrà anche il quarto di finale di Coppa Italia al Meazza contro la Lazio. Insomma, l’idea è di arrivare alla sfida del Maradona con un vantaggio superiore ai 3 punti attuali, per ridurre o addirittura evitare il rischio di sorpasso".