Il Mattino - Scoppia il caso Natan? Col Genoa ancora Juan Jesus, il motivo

Napoli - Il Napoli ha chiuso l'acquisto in difesa dal Brasile, il giovane Natan che è arrivato per sostituire Kim. Il giocatore attende il momento giusto per essere mandato in campo, al momento ancora non ha fatto l'esordio.

Genoa Napoli: caso Natan, ancora Juan Jesus titolare

Si parlava tanto del possibile impiego contro il Genoa per Natan, ma forse anche questa volta non accadrà. Secondo Il Mattino l'esordio di Natan arriverà col Genoa o col Bologna. Se questo non dovesse accadere allora l'ingaggio del difensore brasiliano, pagato 12 milioni di euro, inizierebbe a diventare un piccolo caso. Rudi Garcia non ha fretta di gettarlo nella mischia, sa i rischi che corre dovesse andar male l'esordio. Inoltre, Juan Jesus non è andato a giocare in giro con la Nazionale e per questo il turnover può essere rimandato per lui.