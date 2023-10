Scontro Osimhen-De Laurentiis: addio rinnovo, Victor incredulo delle parole del presidente

Importanti notizie di calciomercato che arrivano sulla situazione rinnovo tra il Napoli e Victor Osimhen. Il club azzurro si è esposto con le parole del presidente De Laurentiis che ha creato un forte malumore nuovamente nel giocatore che al momento è infortunato.

Rinnovo Osimhen Napoli: le parole di De Laurentiis rompono tutto

Napoli - Situazione difficile quella che si è venuta a creare tra De Laurentiis e Osimhen a Napoli. Il rinnovo ora sembra sempre più lontano e quasi impossibile da riprendere per l'ultima uscita di scena del presidente del Napoli.

Le parole di De Laureniis sono arrivate nel giro di pochi minuti a Victor: «Il mio modo di comportarmi è sempre lo stesso, forse è il suo che si è modificato: se da una stretta di mano mi arriva la negazione di quello che si è concordato, e allora uno ne prende atto, la vita va avanti».

Adesso sembra davvero saltato l'accordo per un prolungamento visto che il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025. Osimhen si aspettava dal Napoli e De Laurentiis ed è, invece, rimasto incredulo delle parole del presidente come rivelato da Il Mattino. Rabbia del giovane attaccante e del sue agente, perché ora sembra davvero finita a sentire le parole di De Laurentiis che non lasciano spazio a ulteriori riflessioni.

Victor storce il naso e già la prossima estate può andare via, ma ad un prezzo anche di saldo vista la scadenza di contratto nel 2025. Il Napoli non correrà il rischio di perderlo a zero. Calenda e Osimhen stupiti dalle parole di De Laurentiis e da una mancata chiamata.