Napoli Calcio - Ancora alta tensione tra Lega Serie A e FIGC: lo riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola.

Secondo quanto riferisce, infatti, in vista del consiglio federale del 18 maggio, le varie società si rivedranno per discutere di un tema caldissimo: l’indice di liquidità allo 0,5 per iscriversi al campionato. “Le società minacciano di impugnare la delibera approvata dal consiglio federale o non versare la mutualità alle serie minori”, riporta il quotidiano.