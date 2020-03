Scontro De Laurentiis-Marotta! CorSport: una critica di ADL al nerazzurro incendia la discussione

Discussioni tra i dirigenti di Serie A, tra chi vuole ripartire e chi non esclude una fine anticipata. Come racconta il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli De Laurentiis, appoggiato da Lotito, ha criticato la poca accortezza di chi ha lasciato partire i calciatori:

“La riunione è stata incendiata da una frase del patron del Napoli che, senza citare Juventus e Inter, ha sottolineato quanto non fosse da imprenditori accorti consentire a propri dipendenti il permesso di andare a raggiungere le famiglie all’estero. Marotta, sentendosi chiamato in causa, ha preso la parola e ha fatto notare che la decisione dell’Inter è stata dettata da un decreto del Governo e dalle norme emanate dalla Regione Lombardia, ma ha dato per scontato che quando si potranno riprendere gli allenamenti i calciatori nerazzurri saranno presenti”