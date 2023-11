Scontri ultras Union-Polizia: negozi devastati, diversi feriti e 11 arresti

Notizie Calcio Napoli - Tensioni enormi ieri sera in città con gli scontri tra gli ultras dell’Union Berlino e la polizia locale. Guerriglia urbana in pieno centro con danni e negozi devastati tra zona di Via Roma e Piazza Dante.

Scontri ultras Union-Polizia, gli aggiornamenti

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono scattati 11 arresti dopo l'aggressione improvvisa della tifoseria organizzata tedesca alle forze dell’ordine presenti in zona proprio per timore di possibili incidenti. Diversi i feriti tra i poliziotti dopo la 'battaglia'.

Le preoccupazioni erano dovute anche agli scontri della scorsa stagione con gli ultras dell’Eintracht Francoforte e così già nel pomeriggio era stata presidiata Piazza Garibaldi all’arrivo dei tifosi tedeschi.