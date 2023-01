Scontri ultras Roma-Napoli, Gazzetta: identificate 80 persone, in arrivo arresti. Spunta un nuovo capo d'accusa

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport già in giornata ci saranno i primi arresti per gli scontri avvenuti ieri in autostrada tra ultra del Napoli e della Roma:

"I rivali romanisti in transito, probabilmente avvisati della presenza dei napoletani, hanno così rallentato la marcia fino a fermarsi all’altezza dell’area di sosta, confluendo all’interno: lì gli ultras si sono affrontati col volto coperto - diversi i contusi -, lanciandosi pure petardi e fumogeni vicino alle pompe di benzina (circostanza ulteriormente pericolosa). Dopo 15’ i romanisti sono ripartiti, mentre i napoletani sono rimasti nell’area e in seguito scortati fino a Genova, dove gli agenti ne hanno identificato un’ottantina: oggi i primi arresti differiti. Tra le accuse, l’attentato alla sicurezza dei trasporti"