Scontri ultras Napoli-Roma, pugno duro del Viminale: 50 Daspo emessi ieri, spunta un'altra mossa

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano novità, dopo l'incontro che s'è tenuto ieri al Viminale con FIGC e Lega Serie A nella persona del presidente Casini: c'è infatti il pugno duro del Viminale, che ha già fatto partire una serie di provvedimenti.

Dopo gli scontri fra ultras di Napoli e Roma, c'è stato il via libera a diversi Daspo, come scrive il Corriere della Sera nell'edizione odierna:

Il pugno duro del Viminale sui tifosi violenti è già scattato: solo ieri una cinquantina di Daspo, fra calcio e anche hockey su ghiaccio, 30 dei quali a ultrà juventini per i disordini all’ultimo derby. Un primo segnale dopo la riunione presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con i vertici di Federcalcio e Lega di serie A: il responsabile del Viminale ha ribadito che ci sarà massima severità, e non si escludono misure per consentire ai club di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale contro soggetti pericolosi prima che accedano agli stadi senza violare la privacy. Intanto anche il gip di Napoli, come aveva fatto quello di Roma, non ha convalidato l’arresto del tifoso azzurro bloccato lunedì per gli scontri sull’A/1: «Non ha avuto un atteggiamento offensivo».