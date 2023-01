Scontri ultras, il divieto di trasferta sarà temporaneo per tifosi Napoli e Roma: novità sulle sanzioni

Ultime notizie. Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma ed a breve sono attesi anche i primi provvedimenti da parte delle autorità sulla questione Daspo e divieto di trasferta.

La questione potrebbe avere già oggi una svolta, ma ci si aspetta linea dura ed inasprimento delle pene con tanto di divieto di trasferta temporaneo per tifosi di Napoli e Roma. Ecco quanto scritto da Repubblica:

Già oggi (tutti liberi i quattro ultrà fermati dalla polizia ma poi liberati dai giudici) potrebbe arrivare la sanzione dello stop alle trasferte, non per tutto il campionato, ma per un periodo ancora da definire. Ma la decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani in attesa del Comitato di analisi sulle valutazioni sportive, poi l’ultima parola, sentito il Viminale, toccherà ai prefetti. Attesa anche una raffica di Daspo per i tifosi identificati durante gli scontri.