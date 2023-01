Scontri ultras A1, Gazzetta: ipotesi chiusura totale settore ospiti Napoli e Roma fino a fine stagione

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport ci sarà un giro di vite dopo gli scontri sulla A1 tra ultras di Napoli e Roma. Ci sono varie ipotesi al vaglio tra cui quella del divieto di trasferta per le due tifoserie che si sono macchiate di un grave episodio. Tra queste il divieto di trasferta fino a fine stagione con conseguente chiusura del settore ospiti per i tifosi azzurri e giallorossi.

Scontri A1 ultras Napoli e Roma

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sulle ipotesi di sanzione per le tifoserie di Napoli e Roma: