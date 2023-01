Ricostruzione scontri tifosi Napoli-Roma: sassi e bombe carta, ecco come sono nati i tafferugli sull'A1

Ultime notizie. Non si fermano le indagini delle autorità dopo gli scontri di domenica scorsa sull'Autostrada A1 tra tifosi del Napoli e Roma. Sebbene, al momento, tutti siano stati rilasciati, si stanno analizzando a fondo i video per identificare tutti i partecipanti alla maxi-rissa per emettere Daspo ed altre condanne.

Scontri tifosi Napoli-Roma, la ricostruzione

L'edizione odierna de Il Mattino ha ricostruito i fatti della scorsa domenica, analizzando come siano nati gli scontri tra le due fazioni ultras:

Quando si stava avvicinando l’orario di arrivo di un folto gruppo di tifosi della Roma (che si era precedentemente fermato nell’area di servizio di Montepulciano Est) gli ultras del Napoli si sono coperti il volto con sciarpe e cappelli ed hanno cominciato a raccattare sassi e altri oggetti in strada. Appena è giunto il convoglio romanista è iniziato il lancio di fumogeni, bombe carta, sassi, bottiglie e oggetti vari, provocando l’interruzione del traffico. «A loro volta - si legge nell’ordinanza - i tifosi romanisti, scesi dai veicoli, ponevano in essere condotte analoghe, dando vita a una vera e propria guerriglia tra contrapposte fazioni, nonostante la presenza di pattuglie di Polizia».