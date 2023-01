Divieto trasferta, Gazzetta: Viminale pensa ad 1-2 mesi di stop per i tifosi di Napoli e Roma

Ultime notizie. Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma ed a breve sono attesi anche i primi provvedimenti da parte delle autorità sulla questione Daspo e divieto di trasferta.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni aggiornamenti sulle possibili sanzioni ai tifosi di Napoli e Roma:

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi vuole dare infatti un segnale forte per evitare che episodi del genere, che ha subito definito «vergognosi», possano ripetersi in futuro. L’idea è quella di fermare, attraverso un decreto ministeriale, i sostenitori di Napoli e Roma vietando loro le trasferte per un periodo che si prevede ben più lungo di una giornata di campionato: le prime indicazioni parlano di uno o due mesi di stop. È un provvedimento che vanta finora un solo precedente: nel 2014 i tifosi dell’Atalanta furono fermati per tre mesi su indicazione dell’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano.