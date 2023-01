Scontri tifosi, Gazzetta: si fa largo una doppia ipotesi dal Viminale

Ultime notizie. Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma ed a breve sono attesi anche i primi provvedimenti da parte delle autorità sulla questione Daspo e divieto di trasferta.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni aggiornamenti sulle possibili sanzioni ai tifosi di Napoli e Roma:

Le strade per fermare gli ultras sono due: oltre a quella del decreto ministeriale per sospendere le trasferte di una particolare tifoseria per un determinato periodo di tempo, c’è anche quella legata al lavoro dei prefetti, chiamati a scegliere quali sostenitori bloccare giornata per giornata, in base alle partite in programma. Chiaro che questa seconda formula, per quanto nei giorni scorsi questure e prefetti siano stati invitati dallo stesso Viminale a intervenire con la massima severità, sia di minor impatto rispetto ad un blocco totale deciso direttamente dal ministro.