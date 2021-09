Scontri Leicester-Napoli, Gazzetta: un italiano e un inglese fermati e incriminati per aver pronunciato insulti a sfondo razzista

Napoli Calcio - Nove tifosi napoletani sono stati arrestati a Leicester per una rissa scoppiata giovedì pomeriggio, poco prima dell’esordio del Napoli in Europa League: sono rimasti in stato di fermo in attesa di giudizio.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in seguito a quegli scontri è stato arrestato pure un tifoso del Leicester, anch’egli ancora detenuto. Inoltre, sempre nelle ore del prepartita, un tifoso italiano e un inglese sono stati fermati e incriminati per aver pronunciato insulti a sfondo razzista. Nessun arresto per gli scontri del dopo gara.