"Sconfitta tremenda, fragilità caratteriale, fase difensiva disastrosa". Mazzarri crolla, voti e pagelle

Napoli-Frosinone 0-4, pagelle Mazzarri

Gazzetta dello Sport 4,5

Il Napoli bis è un cantiere troppo aperto. Non lo aiuta nemmeno l’innesto dei big. Un brutto passo indietro.

Corriere dello Sport 4

Nove cambi, fuori Osi e Kvara dall’inizio: 0-0. Poi li mette dentro con Lobotka, Di Lorenzo e Politano, e il Napoli crolla come mai da anni: sconfitta tremenda, fragilità caratteriale, fase difensiva disastrosa. Se poi sbagliano banalmente anche i colonnelli, beh, allora è dura sul serio.

Tuttosport 4,5

Eliminato dalla Coppa Italia, la sua squadra esce tra i fischi del Maradona.

Il Mattino 4

Sconfitta dalle dimensioni mortificanti. Quando ne cambi così tanti, difficile poter avere risposte differenti. Vero, il Napoli va a picco quando entrano Di Lorenzo, Osimhen e Kvara, ma che senso ha per Mazzarri ammassare tutte le seconde linee in questa maniera così confusa? Non piace la puzza sotto al naso con cui viene affrontata Coppa Italia: viene annullato un gol regolare, ma la squadra va a picco tra amnesie, disattenzioni e colpevole svogliatezza. Tutte ingiustificate. L’anno scorso c’era in palio lo scudetto, ed era diverso. Anche tatticamente è un suicidio, con Di Francesco che attende il momento per colpire. E affondare.

La Repubblica 4.5