Sconfitta, fischi e invito ad andarsene, 'la minoranza urlante' dell’hashtag #GarciaOut è diventata maggioranza assoluta

Rudi è rimasto solo. Il discorso di De Laurentiis di ieri è la sfiducia, è l’inizio della fine. Assomiglia all’introduzione di un esonero. Ma poi c’è la realtà e un aereo che oggi atterrerà a Capodichino proveniente da Nizza: a bordo ci sarà Rudi fino a nuova comunicazione, fino a prova contraria. Puntuale, in tempo per presentarsi al centro sportivo di Castel Volturno a dirigere la ripresa della preparazione della squadra dopo i giorni di riposo concessi all’indomani della disfatta con la Fiorentina.

Rudi Garcia

Garcia torna a Castel Volturno per la ripresa dei lavori

Come riporta Il Corriere dello Sport, le ultime scene napoletane, Rudi le ha vissute domenica al Maradona: brutte, amare come la sconfitta con la Viola e peggio ancora della pioggia di fischi del popolo. Quello della tribuna centrale, la cosiddetta Posillipo, proprio come la zona di Napoli in cui per uno strano scherzo del destino ha scelto di abitare, lo ha anche invitato ad andarsene. E quella che lui definì la minoranza urlante dell’hashtag #GarciaOut è diventata una maggioranza assoluta.

