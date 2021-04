Sconcerti: "Napoli-Inter gara strana. Superlega, idea rozza che va contro tifosi e altri club"

Notizie Calcio - "L’Inter ha avuto quello che ha cercato, dentro una partita strana perché lenta, quindi con improvvisazioni individuali più facili anche per il Napoli", scrive così Mario concerti nel suo editoriale odierno per il Corriere della Sera. Il collega, inoltre, non risparmia critiche per la Sueprlega: "Un'idea rozza che va contro il gradimento dei tifosi", si legge nel titolo. E ancora: "Gestire in pochi la ricchezza di molti. Non una grande idea, non una novità almeno, è stata tentata molte volte in passato da regimi autarchici perché prepotente, quindi forte, avida".