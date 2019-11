Sconcerti: "Il Napoli ha incartato il Liverpool ma i problemi non sono risolti: la discussione quasi manesca con il vicepresidente capovolge i ruoli"

Ultime calcio Napoli - Scrive Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera:

"Ha fatto un grande risultato il Napoli a Liverpool. Era tanto tempo che non vedevo giocare in modo così sciatto la squadra di Klopp, questo significa che il Napoli l’ha tenuta nella scatola del campo secondo le proprie regole. È una partita che porta molto avanti il Napoli come classifica e coscienza di squadra, ma non credo risolva i suoi problemi di fondo. Anzi. Quando una squadra gioca benissimo solo le gare contro grandi avversari vuol dire che è una squadra esaurita per la routine. E il calcio è routine. Non entro nei problemi del Napoli che sono peraltro mal giudicati. Il problema non è solo il ritiro negato, ma la discussione quasi manesca con il vicepresidente negli spogliatoi. I ruoli travolti. Paradossalmente Liverpool conferma le colpe di usura della squadra. Se sai pareggiare a Liverpool non puoi essere a 15 punti dalla prima dopo 13 giornate".