Scommesse Zaniolo, ancora una volta si è detto sicuro di non avere fatto niente di male! La posizione dell'ex Roma

Ultime notizie Serie A - La giornata di Nicolò Zaniolo è stata contrassegnata dal vertice tenuto nello studio dello staff legale che affianca l’attaccante azzurro, composto da Gianluca Tognozzi per la parte penale, e Antonio Conte per quella sportiva. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Oltre agli avvocati, era presente a Roma l’agente del calciatore, Vigorelli, e collegati via video lo stesso Nicolò e i genitori, Igor e Francesca:

"Ieri è stato chiesto a Zaniolo di fare mente locale su tutto quello che lo riguarda in merito al gioco. Continua a essere sicuro che non ha mai scommesso, e soprattutto sulle partite di calcio? È certo che a certe amicizie (o ex) dell’ambiente spezzino e romano – tirate in ballo da Corona – Nicolò non abbia mai scritto nulla nelle chat o non abbia mai millantato voci intorno al calcio? Ancora una volta Zaniolo si è detto sicuro di non avere fatto niente di male, se non giocare a carte su piattaforme illegali"