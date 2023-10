Scommesse illegali: oltre 1 milione di euro di puntate per Fagioli con piattaforme in Serbia e Romania

Calcioscommesse - Clamoroso quello che è venuto fuori in queste ore con il caso di scommesse illegali che riguarderebbero i giocatori come Fagioli che ha puntato su piattaforme in Serbia e Romania.

È già emerso, dagli accertamenti della Squadra mobile, che giocatori e procuratori avrebbero scommesso anche con "aperture di credito" fino a indebitarsi (per il solo Fagioli si parla di oltre un milione di euro di puntate) e l'ex paparazzo Fabrizio Corona, che da mesi anticipa rivelazioni sull'inchiesta, sostiene che abbia debiti per 70mila euro.