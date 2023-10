Scommesse, altri calciatori coinvolti? Tonali la prossima settimana può patteggiare la squalifica

Ci sono chat e messaggi ricavati dai «supporti informatici sequestrati», come telefonini e tablet dei giocatori, verbali di interrogatorio e, soprattutto, intercettazioni, nell’inchiesta della Squadra mobile e della Procura di Torino che ha scoperto un giro di scommesse su siti illegali. Ne parla il Corriere della Sera.

Se Fagioli e Tonali hanno ammesso le puntate davanti al pubblico ministero Manuela Pedrotta, l’impressione è che altri nomi verranno:

L’ex paparazzo Fabrizio Corona ha tirato in ballo i nomi di altri tre giocatori di A, sui quali, per ora, non risultano evidenze negli atti delle indagini. Che restano comunque coperte da segreto investigativo. Nel dubbio, i legali di uno di questi giocatori (laziale) hanno le idee già piuttosto chiare: porteremo in tribunale Corona"