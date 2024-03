Schema rigore-ribattuta Napoli: il gol di Raspadori strega la Serie A, sarà studiato e imitato anche dagli altri club

Napoli - Il Napoli lancia una nuova moda con Francesco Calzona in panchina. Perché lo schema sul calcio di rigore che ha portato alla vittoria del Napoli contro la Jvuentus grazie alla ribattuta messa in rete da Raspadori, ora diventa di tendenza.

Fa scena il gol di Raspadori con la Juventus, un colpo affondato nella carne con gli artigli di un’aquila e la furbizia di un airone, ha conquistato pagine e titoli: Osimhen tira il rigore, Szczesny respinge e Jack piomba sulla respinta come una specie di finalista dei 100 metri partendo da più dietro rispetto i giocatori sulla linea. Arriva però lui prima di tutti sulla palla e la mette in rete per il gol vittoria. Gli azzurri cominciano a correre da oltre 9,15 metri (obbligatori), partendo contemporaneamente a Osi, guadagnando tempo e acquistando più velocità. Jack, per finire, prende anche una specie di rincorsa sul posto che lo lancia come una freccia tra Alex Sandro e Nonge: è lui a tagliare il traguardo, ma Frank e il capitano erano spalla a spalla. Erano arrivati in tre azzurri avanti a tutti e ora anche in Serie A si studia e imita il Napoli come scrive il Corriere dello Sport.