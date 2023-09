Scatta l'ora di Natan: esordio in Champions contro il Braga, 4 i cambi di Garcia

E' arrivato il momento di cambiare per il Napoli di Rudi Garcia e c'è la sensazione che possa essere scattata l'ora di Natan, che farebbe il suo esordio in maglia azzurra direttamente in Champions League.

Natan

Napoli: esordio Natan in Champions

Napoli - E' arrivato il momento di Natan per il Napoli. Nelle prossime ore gli azzurri voleranno in Portogallo, dove la squadra di Rudi Garcia affronterà il Braga nell'esordio di Champions League. C'è l’allenatore francese che è pronto a fare 4 cambi e rilanciare tra i titolari Rrahmani, Olivera e Politano, ma soprattutto dare l'occasione a Natan di fare il suo esordio, proprio in Champions League. A riportarlo è Repubblica.