Scambio Milik-Bernardeschi, Repubblica: l'operazione non decolla, Napoli pronto a chiedere Pellegrini ed un robusto conguaglio economico

Ultime calciomercato Napoli. Si continua a trattare con la Juventus per trovare la soluzione al rebus Milik. Il polacco ha accordo con i bianconeri ma, come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Federico Bernardeschi continua a dire no agli azzurri. Per questo motivo il Napoli starebbe pensando ad un'altra proposta da girare alla Juve:

"Nel corso del pranzo di ieri s’è parlato pure del futuro del polacco, ma lo scambio con Bernardeschi ( altro assistito di Raiola) non decolla. Dalla Juventus — come parziale contropartita — il club azzurro è disposto al massimo ad accettare il terzino sinistro Luca Pellegrini: in aggiunta a 30 milioni cash".