Calciomercato Napoli: possibile scambio con la Lazio in estate, lo scenario

Igor Tudor ha chiesto Giovanni Simeone alla Lazio per la prossima stagione. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora la Lazio riuscisse a dare via l'attaccante Immobile. L'allenatore croato punta molto sul Cholito, lo conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze all'Hellas Verona dove fece un campionato davvero importante in termini realizzativi. Secondo il Corriere dello Sport non sarebbe da escludere una doppia operazione con Cholito alla Lazio e Kamada al Napoli.

Scambio Simeone Kamada tra Napoli e Lazio

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport il Cholito era già stato proposto alla Lazio prima dell'arrivo di Tudor ma non se ne fece nulla perché, in quella zona di campo, c'erano tutte le caselle occupate. La prossima estate potrebbe cambiare decisamente lo scenario anche se l'ostacolo resta il prezzo che De Laurentiis ha fissato per cedere l'argentino.

Dalla Lazio andrà via certamente Kamada. Anche lui era stato accostato al Napoli la scorsa estate per quanto riguarda il centrocampo ma poi non se ne fece più nulla. Non è da escludere un ritorno di fiamma da parte dei partenopei nella prossima sessione estiva di mercato quando Kamada lascerà i biancocelesti si legge sul Corriere dello Sport.