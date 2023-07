Calciomercato Napoli - Questa mattina il Corriere dello Sport ha scritto del possibile scambio Castrovilli-Demme tra Fiorentina e Napoli:

"E ancora: la Fiorentina propone lo scambio tra Gaetano Castrovilli, 26 anni e la stima datata di De Laurentiis, e Diego Demme. Entrambi sono in scadenza nel 2024, entrambi non rinnoveranno. Su Demme c’è anche l’Hertha Berlino: lui tra l’altro ha voglia di accettare e di tornare in Germania, a casa".