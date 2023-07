Scambio Castrovilli-Demme: spunta una confessione di ADL sul calciatore della Viola

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul possibile scambio tra Napoli e Fiorentina per quanto riguarda i calciatori Demme e Castrovilli. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2024 e non sembrerebbero più rientrare nel progetto tecnico del loro club d'appartenenza.

Scambio Castrovilli Demme, le ultime

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: