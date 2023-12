Il Napoli dovrà investire in difesa nel mercato di gennaio e anche in estate. Intanto, come conferma il Corriere dello Sport, il sogno è sempre Giorgio Scalvini dell'Atalanta: già 66 presenze nel campionato italiano a 20 anni. La sua valutazione è di 40 milioni di euro. Vero, piace anche Martin Vitík, centrale dello Sparta Praga. Torna di moda il nome di Itakura, spunta poi quello di Dragusin del Genoa.