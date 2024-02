"Sbrana il Sassuolo, un uragano, insegna agli arbitri ad aggiustare la rete". Osimhen show, voti e pagelle altissimi

Ultime notizie Napoli - Sassuolo-Napoli 1-6, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Sassuolo-Napoli 1-6, pagelle Osimhen

Gazzetta dello Sport 8

Tre partite, cinque gol. La soluzione di tanti problemi, ma non solo. Sbaglia un paio di volte ma continua testardo a proporre occasioni. Anche il lusso di un lancio a Kvara che poi infila il 5-1

Corriere dello Sport 8

Quando vede il Sassuolo ne fa tre (toccando solo 14 palloni): seconda volta in carriera su due triplette nei tornei top. Immarcabile, irrefrenabile, un uragano che travolge Tressoldi e Ferrari già prima dello show. Cinque gol in tre partite, più il lancio per Kvara: con lui è un altro Napoli. E insegna pure agli arbitri ad aggiustare la rete con lo scotch. Fa tutto: Osi Bros

Tuttosport 9

Tre gol messi a segno, qualche altro sfiorato. Ha fame e si sazia sbranando un Sassuolo formato agnello sacrificale. Si porta a casa il pallone