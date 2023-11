Savoldi: "Napoli? Più che la cifra record pagata per me, la responsabilità maggiore fu un'altra"

Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Qualche mese dopo, estate del 1975, lei passò dal Bologna al Napoli e diventò Mister Due Miliardi. Il calciatore italiano più pagato di sempre. Scandalo, un’interrogazione parlamentare. Una bella responsabilità, no?

«Ma non tanto per la cifra in sé, quanto perché il Napoli l’anno prima era arrivato secondo e con il mio acquisto si candidava per lo scudetto, ma rendemmo meno delle aspettative».

A Napoli lei incise anche un disco. Il titolo del Lato A era una sentenza: “Tira… Goal”.

«Lo facevano sentire prima della partita, che spettacolo»