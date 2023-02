Invasione partenopea per Sassuolo-Napoli! Ecco quanti tifosi azzurri sono attesi al Mapei

Notizie Napoli calcio - Venerdì prossimo, ore 20,45, il Napoli farà visita al Sassuolo per l'anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie A in vista della trasferta a Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League (in programma martedì 21 febbraio).

Sassuolo-Napoli, esodo di tifosi azzurri

Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania dopo gli scontri sull'Autostrada A1, a suguito della squadra di Spalletti ci sarà comunque una "valanga azzurra". Come riportato dal Corriere dello Sport, tanti saranno anche i napoletani al Mapei per la prossima trasferta con il Sassuolo: nonostante il divieto di trasferta e la tribuna ospiti chiusa, si prevedono circa cinquemila tifosi residenti non in Campania che stanno acquistando i biglietti per gli altri settori.