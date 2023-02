Sassuolo-Napoli, Spalletti vara il turnover: pronte tre novità in vista della Champions

Notizie Napoli calcio - Si avvicina sempre di più il ritorno della Champions League, con il Napoli impegnato martedì prossimo negli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte. Prima della gara d'andata in casa dei tedeschi, c'è però lo scoglio Sassuolo in campionato da dover superare per poter proseguire la cavalcata trionfale verso lo Scudetto.

Sassuolo-Napoli, turnover Spalletti

Domani sera alle 20,45 la squadra di Spalletti sarà infatti impegnata contro i neroverdi al Mapei ed è per questo che lo stesso tecnico del Napoli sta pensando ad un piccolo turnover in vista delle fatiche europee. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, saranno tre i cambi che l'allenatore partenopeo ha in mente per far ruotare la sua rosa.

Pronta una novità per ruolo: in difesa tornerà dal 1' Mathias Olivera per far rifiatare Mario Rui, così come a centrocampo toccherà ad Elmas prendere il posto di Zielinski. Infine il classico ballottaggio in attacco vedrà Politano partire titolare nella gara contro la sua ex squadra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.