Sassuolo-Napoli, si ferma anche Luperto! Allarme in difesa: Gattuso pronto ad adattare due azzurri

Notizie Calcio Napoli - E' emergenza difensiva per Gennaro Gattuso in vista di Sassuolo-Napoli, ma la situazione potrebbe diventare ancor più critica del previsto. Perché come racconta La Repubblica oggi in edicola, parallelamente agli infortuni di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, ora anche il giovane Sebastiano Luperto non sta benissimo.

Sassuolo-Napoli, pronti Hysaj o Di Lorenzo al centro della difesa

Il 23enne leccese, infatti, ieri si è fermato nel corso della seduta di allenamento di Castel Volturno. Le sue condizioni saranno valutate oggi e bisognerà attendere il responso dello staff medico. Il tecnico spera che non ci siano ulteriori problema, ma nel frattempo si cautela: in caso di ulteriore sciagura, è pronto ad adattare Elseid Hysaj o Giovanni Di Lorenzo la centro della difesa accanto a Kostas Manolas. Le prossime 48 ore saranno insomma decisive per valutare le scelte dell’allenatore.