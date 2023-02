Sassuolo-Napoli, Repubblica: via al turnover ragionato, tre tentazioni per Spalletti

Notizie calcio - Sassuolo-Napoli, anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie A, andrà in scena domani sera alle 20.45. Allo stadio "Mapei" gli azzurri vogliono proseguire la propria cavalcata trionfale verso lo Scudetto, per poi pensare agli ottavi di Champions contro l'Eintracht Francoforte.

Sassuolo-Napoli, turnover Spalletti

In vista della gara contro il Sassuolo, come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, mister Spalletti sta riflettendo su un possibile turnover ragionato considerando i tre appuntamenti in otto giorni (Sassuolo, Eintracht e poi l’Empoli). In difesa è aperto il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera: in mediana è forte la tentazione Elmas, con Spalletti che potrebbe dargli una chance dall’inizio al posto di Zielinski. La novità potrebbe essere rappresentata da Politano che al Sassuolo ha giocato dal 2015 al 2018 lasciando ricordi importanti.