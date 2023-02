Sassuolo-Napoli, Repubblica: Spalletti pensa al turnover, pronta una novità per reparto

Notizie Napoli calcio - Venerdì sera alle ore 20,45 andrà in scena Sassuolo-Napoli, anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie A. Allo stadio "Mapei" gli azzurri vogliono proseguire la propria cavalcata trionfale verso lo Scudetto, per poi pensare agli ottavi di Champions contro l'Eintracht Francoforte.

Sassuolo-Napoli, turnover Spalletti

In vista della gara contro il Sassuolo, come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, mister Spalletti sta riflettendo su un possibile turnover. Per il quotidiano ci si può aspettare un cambio per reparto, con Olivera, Elmas e Politano in rampa di lancio per far rifiatare rispettivamente a Mario Rui, Zielinski e Lozano. Sotto osservazione ci sono però tutte le seconde linee, con Juan Jesus, Ndombele e Simeone a loro volta in preallarme.