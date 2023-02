Sassuolo-Napoli, invasione azzurra al Mapei: previsti ben 10 mila tifosi partenopei!

Notizie Napoli calcio - Domani sera, ore 20,45, il Napoli farà visita al Sassuolo per l'anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie A in vista della trasferta a Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League (in programma martedì 21 febbraio).

Sassuolo-Napoli, esodo di tifosi azzurri

Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania dopo gli scontri sull'Autostrada A1, a seguito della squadra di Spalletti ci sarà comunque una "valanga azzurra". Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, si prevedono circa diecimila tifosi del Napoli non residenti in Campania che invaderanno il Mapei per sostenere gli azzurri nell'ennesima tappa di questa esaltante stagione.