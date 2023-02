Sassuolo-Napoli, Il Mattino: Spalletti pronto a far rifiatare tre titolari in vista dell'Eintracht

Notizie Napoli calcio - Si avvicina sempre di più il ritorno della Champions League, con il Napoli impegnato negli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte. Prima della gara d'andata, c'è però lo scoglio Sassuolo in campionato da dover superare.

Sassuolo-Napoli, tre titolari a riposo

Venerdì alle 20,45 la squadra di Spalletti sarà impegnata contro i neroverdi al Mapei ed è per questo che lo stesso tecnico del Napoli sta pensando ad un piccolo turnover in vista delle fatiche europee. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, col Sassuolo non è escluso che possano essere messi a riposo alcuni dei titolarissimi in vista dell’Eintracht: per esempio Mario Rui, Lozano e Anguissa.