Sassuolo-Napoli: dato clamoroso sulla prevendita

Calcio Napoli - Sarà un Mapei a tinte azzurre quello che venerdì accoglierà il Napoli che andrà a giocare contro il Sassuolo. I dati sulla prevendita del settore ospiti sono davvero clamorosi ma non è da escludere che altri napoletani affolleranno gli spalti dell'impianto sportivo di Reggio Emilia. Insomma Osimhen e compagni giocheranno praticamente in casa nonostante non saranno al Maradona.

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina in edicola ci sarà una vera e propria invasione di napoletani residente nelle zone vicine al Mapei ed anche da regioni confinanti con l'Emilia Romagna. Secondo una prima stima si potrebbe arrivare intorno alle cinquemila unità, ma non è escluso che il numero possa crescere.