Calcio Napoli - Quale sarà la formazione che Luciano Spalletti manderà in campo domani sera contro il Sassuolo? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci saranno almeno due cambi rispetto all'ultima vittoria in campionato contro la Cremonese domenica scorsa allo stadio Maradona. A centrocampo dovrebbe spuntarla Elmas al posto di Zielinski mentre nel tridente offensivo Politano appare in vantaggio su Lozano.