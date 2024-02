Sassuolo-Napoli, Bigica deve rinunciare ad un poker di giocatori: le ultime su Berardi

Ultime notizie Napoli - È cominciata ieri, con il primo allenamento, l’avventura in prima squadra di Emiliano Bigica, tecnico della Primavera del Sassuolo promosso a sostituire Alessio Dionisi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Oggi la rifinitura, domani il Napoli: l’agenda del “traghettatore” neroverde è fitta,

"La società gli ha chiesto di risollevare le sorti di un gruppo in caduta libera. Bigica non stravolgerà troppo i meccanismi di gioco di Dionisi: non avrà Tressoldi, Viti e lo squalificato Boloca e con tutta probabilità nemmeno Berardi, ma potrebbe ritrovare Erlic e Toljan, e forse Kumbulla. Il traghetto neroverde è praticamente fermo da 50 giorni – un punto in 6 gare"