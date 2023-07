Sassuolo, Carnevali: "Rogerio? Rifiutata offerta dello Spartak per motivi etici. Uscita inelegante di Lotito su Berardi"

Serie A - Giovanni Carnevali, direttore generale e a.d. del Sassuolo, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Alle parole di Lotito cosa vorrebbe rispondere?

«Che è stata un’uscita inelegante. Domenico oltre ad essere un campione è un professionista serio: certe affermazioni non fanno parte della realtà. Dico un’altra cosa: l’anno scorso, per esempio, praticamente tutte le big hanno chiesto informazioni su Domenico. Tutte tranne la Juventus. Quindi…».

C’è un altro esempio che merita conferma: è vero che non avete ceduto Rogerio allo Spartak Mosca per un codice etico?

«Verissimo. La trattativa è stata fatta dal suo procuratore, c’è stata una proposta davvero molto importante pari a 8 milioni di euro e considerando tutto abbiamo deciso di non procedere come proprietà e dirigenza. Motivi etici: non abbiamo voluto trattare coi russi».