Sarri vuole Zielinski a tutti i costi: il piano della Lazio per strapparlo al Napoli

Calciomercato Napoli - Summit di mercato ieri sera dopo la presentazione della maglia ufficiale del Napoli. Come vi abbiamo documentato su CalcioNapoli24 in esclusiva con i video dei loro arrivi all'hotel Britannique, De Laurentiis e Garcia si sono dati appuntamento per discutere delle prossime mosse del club sul fronte acquisti e cessioni.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, qualcosa si muove anche sul fronte delle uscite e la Lazio si è fatta avanti ( dopo l’addio di Milinkovic Savic) per Zielinski. Sarri lo vuole a tutti i costi e adesso il polacco è al bivio: rinovare con il Napoli a un anno dalla scadenza del suo contratto oppure andare via. De Laurentiis nel secondo caso si dovrebbe mettere alla caccia di due centrocampisti, visto che è già andato via pure Ndombele.